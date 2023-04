Siguiri : brouille entre les services administratifs de la préfecture

C’est devant le préfet de Siguiri, Dr Maramany Cissé, que les chefs de service ont eu une concertation avec les différents cadres préfectoraux. Prenant la parole, le secrétaire général chargé des Affaires administratives, Mamoudou Kouyaté a retracé les difficultés auxquelles la préfecture est confrontée.

« À mon avis, la préfecture de Siguiri a un problème de jeunesse. Il y a un conflit entre les jeunes. Le DPJ est responsable, et ce sont 4 personnes qui sont à la base », a-t-il évoqué.

À son tour, le secrétaire général chargé des collectivités, Amara Kaba, a mis l’occasion à profit pour expliquer sa version sur la jeunesse. Une explication qui est venue appuyer les propos tenus par Mamoudou Kouyaté.

Le directeur préfectoral de la Jeunesse et des Sports, Moussa Nagnalen Sacko, a répondu à ces deux secrétaires généraux en ces termes : « Monsieur le préfet, la jeunesse de Siguiri n’a aucun problème. On ne peut pas confondre une structure de la jeunesse et un cadre administratif. Les premiers maillons des différentes incompréhensions, ce sont les deux secrétaires généraux de la préfecture »

À rappeler que les conflits de compétences entre les services administratifs sont aujourd’hui une triste réalité dans la préfecture de Siguiri. Ce qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l’administration.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

