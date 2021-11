Siguiri : Colonel N’famara Oularé prend les rênes de la préfecture

C’est sous la présidence du gouverneur de la région administrative de Kankan, Général Aboubacar Sidiki Diakité que le nouveau préfet de Siguiri, Colonel N’famara Oularé a été installé dans ses fonctions.

Cette cérémonie de passation a regroupé plusieurs citoyens de Siguiri y compris les sages du vestibule de Nouga. A cette occasion, le préfet sortant, Colonel Mamady Condé a remercié ses parents et les habitants de la préfecture en ces termes :

« Partout l’homme doit savoir qu’un jour, tu vas mourir, aucune chose n’est éternelle. J’ai duré à Siguiri et cela m’a permis d’augmenter la confiance. Les deux mois que j’ai fait à la tête de la préfecture, j’ai compris beaucoup de choses, nous prions pour les Siguirika de prendre le nouveau préfet comme leur propre fils », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le préfet entrant, Colonel N’famara Oularé a décliné les directives de sa mission : « ma première mission à Siguiri, c’est la mission sécuritaire parce que Siguiri est une zone stratégique. Moi seul ne peut rien, il faut une union, une collaboration parfaite et qu’on regarde dans la même direction. Je suis votre fils. Alors, je compte entièrement sur vous », a-t-il ajouté.

Cette cérémonie de passation s’est passée dans un climat d’entente et convivialité aux yeux du gouverneur de la région administrative qui a d’ailleurs expliqué la cause du changement du préfet en ces termes :

« Colonel Mamady Condé a été changé à cause de la sédentarisation, il a fait plus de 6 ans à Siguiri. Donc le président Colonel Mamady Doumbouya est contre cela et c’est la raison pour laquelle il a été muté à Macenta comme commandant. Il n’y a aucune autre cause explicative », a-t-il fait savoir.

Cette cérémonie de passation de service entre les deux préfets a pris fin dans une véritable ambiance sans aucune fausse note.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601