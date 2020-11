Siguiri-Conflit domanial entre Niagassola et Kinièkourou : bilan provisoire 1 mort et 12 blessés

La sous-préfecture de Niagassola située à quelques centaines de km du centre-ville de Siguiri est en conflit avec un district qui relève de sa juridiction. Ce conflit entre ces deux communautés villageoises tourne autour d’un domaine où les citoyens font la pratique de l’exploitation minière. Niagassola chef-lieu de la sous-préfecture se réclame propriétaire de la localité et le district de Kinièkourou.

Selon le témoignage d’un habitant de Kinièkourou, ce sont les habitants de Niagassola se sont rendus en brousse munis de fusils.

« Avant cela, on nous avait dit d’attendre et arrêter le travail. Hier jeudi, nous avons envoyé les gens pour aller voir le lieu et se retourner. Directement les gens de Niagassola ont ouvert le feu sur les jeunes de Kinièkourou et saisi plus de 15 motos, une personne a rendu l’âme et 12 personnes blessées », dira-t-il.

Après ce bilan provisoire enregistré, une délégation mixte s’est rendue sur le site conflictuel. Le défunt s’appelait Nathan Moussa Koïta âgé de 25 ans, marié et sans enfant.

Affaire à suivre !!!

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601