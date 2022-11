Siguiri: coup de filet réussi contre un militaire radié de l’armée depuis 3 ans

C’est le résultat d’une patrouille mixte qui est déjà en cours par les services de sécurité. Le capitaine Benjamin Kouyaté, impeccablement habillé en uniforme a été traqué dans un bar dans la ville de Siguiri par des agents du bataillon d’infanterie. Après sa présentation à la presse le jeudi, il a été aussitôt déféré à Kankan.

La préfecture de Siguiri est devenue ces derniers temps le théâtre du grand banditisme. Un capitaine déjà radié de l’armée de terre et qui a fait sa formation commune de base au km 36 ,et ses cours de physique au Maroc arborait une nouvelle tenue avec une carte militaire qu’il aurait obtenue à l’état-major de l’armée de terre . D’après les enquêtes, ce porteur de tenue militaire avait déjà semé la terreur à Conakry et à Kindia. Le colonel Daouda Condé , commandant adjoint du bataillon d’infanterie de Siguiri, explique: « nous avons arrêté un faux militaire coiffé en grade capitaine,mais il nous dit déjà qu’il était radié de l’armée et cela fait 3 ans. Que c’est le goût et le sentiment qui l’ont amené à porter la tenue, en plus il est coincé économiquement. Nous l’avons déféré à Kankan pour des fins d’enquête. Il va aller expliquer cela à l’état-major ».

Le capitaine Benjamin Kouyaté est selon lui à Siguiri depuis deux jours sans ordre de mission. Il a été arrêté dans la nuit du mercredi dans un bar du quartier Saint- Alexis avec un pistolet en caoutchouc et un neutraliseur. « Je ne suis pas un faux militaire parce que j’ai fait ma commune de base au km 36, j’ai été radié de l’armée guinéenne compte tenu de ma situation économique. C’est pourquoi j’ai porté la tenue. Aujourd’hui quand même je regrette pourquoi je l’ai fait », dit-il.

Après deux jours de détention au bataillon d’infanterie de Siguiri, le nommé capitaine Benjamin Kouyaté a été déféré à Kankan pour la poursuite des enquêtes.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri +224622478601