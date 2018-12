Siguiri : coups de pierre, de fusils et de poing pour remplacer le bureau de la jeunesse de Bouré-Kintinia

A la direction sous-préfectorale de la jeunesse de Bouré-Kintinia, dans Siguiri (2è ville la plus peuplée de Guinée après Conakry), une violence inouïe a éclaté mercredi entre jeunes. Coups de pierre, coups de fusils, coups de poing ont dominé les débats dont l’objectif c’est de remplacer le bureau de la jeunesse sous –préfectorale a toujours un intérimaire en la personne de Ousmane 1 Camara.

« On ne veut plus du directeur préfectoral de la jeunesse de Bouré. Il faut un changement dans l’immédiat. L’équipe qui est là est intérimaire, si on ne la change pas, ça va mal se passer car nous sommes prêts à tout », a dit un groupe de jeunes.

Poursuivant, ce groupe contestataire serait celui de Balla Camara nouveau maire de la commune rurale de Kintinia.

Le groupe du contesté Ousmane 1 Camara s’est farouchement opposé en tirant des coups de fusils de calibre douze. C’est dans les environs de 18h que les forces de l’ordre sont venues sur les lieux pour sécuriser les gens et leurs biens.

Aux dernières nouvelles, la direction sous préfectorale de la jeunesse de Bouré-Kintinia est fermée et le calme est revenu.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601