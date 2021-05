Siguiri : de nombreux enfants exploités dans les zones minières

La préfecture de Siguiri, une zone d’exploitation minière par excellence, regorge de plusieurs communautés de la Guinée et de l’Afrique de l’ouest qui évoluent principalement dans l’orpaillage. Selon les constats sur le terrain, la plupart des citoyens sont accompagnés par des enfants qui sont exposés à des travaux difficiles à faire: la menuiserie, le concassage, la vente d’eau minérale, la maçonnerie, la confection de briques et tant d’autres activités….

Cette exploitation des enfants a des conséquences néfastes sur la vie des citoyens, à savoir l’éboulement, l’assassinat, le banditisme, le viol, le vol, la consommation de la drogue, la vente de médicaments nuisibles à la santé de l’homme.

Malheureusement, ce mode de vie adopté par les enfants évoluant dans la préfecture de Siguiri les expose aux intempéries de la nature. Par exemple, un enfant de 7 ans, du nom de Frédéric Millimono, témoigne en ces termes : « j’ai 7 ans, je fais la menuiserie. Mon maître me confie des bagages pour transporter chez lui après les activités. Même si ça trouve que je ne peux pas les supporter je m’efforce à le faire. Je n’ai pas fait l’école, ni rien. Et je ne comprends pas bien une autre langue à part ma langue. Mon papa est au village et ma maman aussi est en Forêt »

Comme on le voit donc, l’exploitation des enfants dans la préfecture de Siguiri est une triste réalité. Une situation qui est en train de compromettre l’avenir de ces enfants qui constituent l’avenir du pays. Cette exploitation traditionnelle minière devrait interpeller les autorités.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601