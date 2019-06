Siguiri : de retour de la réception du préfet, deux présidents de district meurent dans un accident

C’est une désolation totale. Le nouveau préfet de Siguiri colonel Moussa Condé s’est lancé dans une tournée dans les sous-préfectures un mois après sa nomination à la tête de la préfecture. Après la sous-préfecture de Niandankoro, ce sont les sous-préfectures de Faranwalia, Niagassola et Doko qui étaient au programme. Ensuite, Doko, tardivement dans les bandes de 20h. Les villageois sont sortis massivement réserver un accueil chaleureux à leur hôte. Au retour, un accident de la circulation s’est produit à Namankoumalah, causant la mort de trois personnes dont deux présidents de district. Il s’agit Koudalen Keita, président du district de Kinièbakouda et Sayon Sékou Magassouba de Kolita, tous à moto.

« Le préfet a mis assez de temps avant de venir, c’est pourquoi il y a eu ce drame. Vraiment, nous sommes déçus. Si la réception du préfet allait se terminer de la sorte, on allait pas assister, Il a octroyé à la famille de chaque corps 300 000fg et deux sacs du riz », dit Alsény philip Condé.

La 3è victime de cet accident de la circulation est un jeune de Kinièbakouda du nom de Sékou Keita .

Ce mardi, 18 juin, les défunts ont regagné leur dernières demeures.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601