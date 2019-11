Siguiri : des agents recenseurs d’électeurs arrêtent le travail pour ‘’non paiement d’arriérés de salaire’’

Le mercredi 27 novembre dernier, des soulèvements ont éclaté dans certains lieux de recensement dans la commune urbaine de Siguiri. Depuis que le Président de la République, Pr Alpha Condé a invité les populations de Nougah (Siguiri) à se faire recenser massivement, ce processus de recensement des électeurs a connu de véritablement ampleur à Siguiri.

Mais sur le terrain, certains agents refusent catégoriquement de travailler pour, disent-ils, n’ont paiement de leur argent depuis le temps des identifications dernières au niveau de l’équipe de la commission administrative d’établissement de la révision de la liste électorale (CAERLE).

« Nous refusons de travailler parce que nous n’avons pas reçu notre argent. La dernière tranche de notre argent reste jusqu’à présent non payée. Vraiment, nous sommes désespérés », expliquent-ils.

Dans la même logique, les activités de recensement dans certains quartiers de la commune urbaine ont été paralysées et cela n’a pas empêché certains citoyens à livrer leur colère. « Vraiment, nous sommes déçus, les recenseurs refusent catégoriquement de travailler et pourtant tout le moment est content pour ce recensement. Mais on ne voit pas d’agents sur le terrain. Nous demandons à la CENI de prendre des dispositions urgentes afin que les choses rentrent rapidement dans l’ordre… »

Saisie sur la situation, la présidente de la commission électorale préfectorale indépendante a tenu à préciser : « Ces équipes là ne m’appartiennent pas, mais cette situation me dépasse. Ça fait trop longtemps qu’on parlait de ça. Donc, c’est une affaire qui ne se trouve qui me dépasse », a dit Hawa Condé.

Présentement, les activités de recensement des électeurs sont encore paralysées dans beaucoup d’endroits à Siguiri.

Affaire à suivre !

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601