Siguiri : des imams mandatés par le procureur pour prêcher pour les détenus de la prison civile

Ils sont plusieurs imams à se mobiliser le dimanche 30 octobre 2022 pour se rendre à la maison d’arrêt de Siguiri pour prêcher pour les détenus. C’est une initiative prise par un groupe d’imams. Objectif: expliquer la parole de Dieu aux détenus. Sur ce, l’imam de la mosquée de Missiran, Fodé Sacko, a expliqué le but de cette prêche : « nous avons demandé l’autorisation auprès du TPI de Siguiri pour qu’on puisse prêcher devant les détenus afin qu’ils sachent que le péché n’est pas bon. Ceux qui sont poursuivis sur la base de la vérité, qu’ils sachent que Dieu ne pardonne pas le mal, surtout le péché d’autrui, qu’ils changent de comportements. Et ceux-là qui sont aussi poursuivis par inattention qu’ils s’en sortent mieux par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que nous avons commencé cela mais c’est à cause de la maladie COVID que nous avons arrêtés, c’est notre habitude ».

Cette prestation des imams devant des centaines de détenus a été appréciée par bon nombre de prisonniers, a confirmé l’imam Sacko : « ce prêche a été vraiment félicité par les détenus, nous avons compris que d’autres ont regretté par rapport à leur fait. Donc, c’est aussi l’objectif principal de nos différentes prestations à la maison centrale de Siguiri. »

À retenir que la maison d’arrêt de Siguiri reçoit désormais des groupes d’imams pour prêcher en vue de participer à la sensibilisation des personnes détenues, surtout quand on sait que la maison est selon certains un lieu de transformation sociale.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601