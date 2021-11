Siguiri : des inconnus incendient la direction du collège Roi Hassan 2, plus de 3000 dossiers partis en fumée

Dans la nuit du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre 2021, la direction du collège Roi Hassan 2 a enregistré un incendie qui a causé des pertes matérielles énormes.

Le principal du collège, Laye Camara, s’est exprimé avec la plus grande tristesse sur cet événement douleureux.

« Après la prière de 5 heures du matin, j’ai reçu un appel de la part des élèves m’informant que la direction du collège a pris feu. C’est ainsi que je me suis rendu directement à l’école. Exactement, sur les lieux, j’ai trouvé que tous les dossiers sont calcinés par des inconnus, Il y avait plus de 3000 dossiers brûlés, même les diplômes, les attestations et autres sont partis en fumée. Vraiment, cet acte nous a dépassés », a-t-il fait savoir.

La direction préfectorale de l’Education de Siguiri, informée de la situation, s’est vite rendue sur le terrain pour aller s’enquérir des réalités. « C’est une perte énorme vraiment, c’est dommage, mais nous allons ouvrir des pistes d’enquête pour arrêter les vrais coupables de cet acte ignoble. Nous informons les autorités à tous les niveaux », a dit Mamoudou Keita, chef de section à la direction préfectorale de l’Education de Siguiri.

Il faut le rappeler que cette école a été créée en 2001 mais aujourd’hui elle est l’une des plus grandes écoles de la préfecture Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601