Siguiri : des trafiquants d’enfants guinéens arrêtés, à Kangaba (Mali)

Le trafic d’enfants devient de plus en plus inquiétant dans la préfecture de Siguiri. A présent, plusieurs enfants sont arrêtés dans le cercle de Kangaba. Des hommes inconnus qui sont appréhendés avec plusieurs enfants en main, en provenance de la République de Guinée, plus précisément la préfecture de Siguiri.

Le directeur préfectoral de la Jeunesse de Kangaba joint au téléphone s’est exprimé en ces termes : « exactement, nous avons appréhendé des personnes inconnues et elles avaient des enfants. Rapidement nous avons pris des dispositions pour arrêter ces personnes et récupérer les enfants dans leurs mains. Nous avons demandé aux enfants, ils ont dit qu’ils viennent de Siguiri (Guinée). Déjà, je suis en contact avec les autorités guinéennes. C’est pourquoi j’ai informé que les enfants sont de Siguiri ».

Selon nos informations, le trafic d’enfants vers le Mali date de très longtemps. Dans la préfecture de Siguiri, plusieurs enfants ont disparus et sans destination. Ce qui devient de plus en plus inquiétant aujourd’hui.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

