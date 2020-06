Niagassola: deux districts s’affrontent autour d’une antenne Orange, des blessés et dégâts

Il s’agit de deux localités qui relèvent de la sous-préfecture de Niagassola, située à une centaine de kilomètres de la préfecture de Siguiri. Les districts Kouroubalah et Frabalén se regardent en chiens de faïence depuis l’implantation de cette antenne orange. Ils réclament tous la propriété de cette antenne.

Tout est parti d’une incompréhension entre les deux belligérants, ils en sont venus aux mains avec comme bilan, plusieurs personnes blessées des deux côtés. Ils se sont affrontés avec des fusils de chasse calibre 12 et des armes blanches. Le président du district de Frabalén, Saïba Kéita donne sa version des faits : « le domaine que nous parlions c’est une propriété de Frabalén sans commentaire. Depuis la mise en place de cette antenne Orange, l’ex- maire de la commune rurale de Niagassola a reconnu les faits. Connaissant que là où l’antenne a été implantée c’est un domaine qui nous appartient. Nous sommes partis à la justice faire le jugement, la justice nous a donné raison. Nous détenons tous les papiers. C’est Kouroubalah qui a déplacé les chasseurs pour nous assassiner mais un a été audacieux vraiment. »

Les citoyens de Kouroubalah pour leur part demandent justice dans cette affaire surtout l’implication du secrétaire général chargé de collectivités Sinè Magassouba accusé d’être partial dans ce conflit. Il apporterait tout son soutien au camp Frabalén. C’est une remarque faite par le district de Kouroubalah.

« Nous sommes dans une situation illégale, mais de partialité c’est vraiment regrettable. Dans cette affaire, les fusils militaires ont été utilisés contre nous. Ce domaine conflictuel nous appartient depuis des siècles. Mais comment est-ce qu’on peut nous marginaliser ? Nous sommes prêts à tout désormais, c’est de la foutaise, la gendarmerie, la police ne font qu’aggraver la situation. Présentement, nous sommes à la justice, c’est le frère et Sinè Magassouba qui sont en train de raviver la tension. Nous sommes prêts, qu’ils viennent nous prendre tous pour nous enfermer, sinon on n’écoutera plus maintenant », déclare le président de district de Kouroubalah Adama Kéita.

En tout cas, la situation sociale reste dégradée, car les deux villages se réclament tous propriétaires de cette parcelle est implantée l’antenne d’Orange Guinée.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

