Siguiri : deux taxi-motards meurent par noyade dans le fleuve Niger

C’est au fleuve Niger que deux jeunes conducteurs de taxi-moto ont perdu la vie par noyade le mardi, 28 avril dernier à Siguiri. Habituellement, le fleuve Niger qui arrose la ville de Siguiri est la convoitise des jeunes mais aussi des femmes pour la lessive.

Dès après le drame qui s’est produit en présence de quelques femmes, les pêcheurs de la localité ont été mis à contribution dans le cadre de la recherche des corps.

« J’ai été informé par les femmes qui faisaient leur lessive. Ce sont elles qui m’ont dit que deux jeunes se sont noyés et qu’ils sont disparus. C’est ainsi que nous, pêcheurs du fleuve avons mobilisé tous les piroguiers de venir chercher les jeunes disparus. Nous avons commencé la recherche et finalement, les corps ont été retrouvés. Nous avons informé les autorités locales et les responsables des taxi-motards. Lorsqu’ils sont venus, on leur a remis les corps. Mais nous pouvons dire que le fleuve Niger est dans un état très critique. Car, il est devenu un lieu de rendez-vous des jeunes gens c’est-à-dire un lieu de prostitution. Nous avons informé la gendarmerie, la police et la CMIS mais rien n’a été fait encore. Au-delà de la débauche, les jeunes filles et garçons fument la drogue sur le long dudit fleuve à tout moment », a précisé le président des pêcheurs (Sömönö), Daouda Camara.

Dépassé par la situation, le porte-parole des taxi-motards, Finah Mamady Camara s’est exprimé en ces termes : « Nous avons été informés aujourd’hui de la noyade de deux jeunes tous taxi-motards. Vraiment, c’est regrettable. Leurs motos et leurs corps ont été remis à leurs familles respectives. Ce que nous pourrons dire aux uns et aux autres, c’est de se méfier du fleuve Niger à tout moment. On enregistre des pertes en vie humaine, il faudrait que l’autorité prenne des dispositions sinon la situation du fleuve est devenu inquiétante », dira-t-il.

A rappeler que les noyades dans la préfecture de Siguiri sont devenues inquiétantes. Au mois de mars dernier, deux enfants ont perdu la vie dans le même fleuve.

Moussa Koutoubou Condé, depuis Siguiri

