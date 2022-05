Siguiri : il meurt dans un bar après un rapport sexuel, une enquête en cours

Dans la nuit du jeudi 5 mai à vendredi 6 mai, un homme de 40 ans a trouvé la mort dans un bar appelé « Patronat » dans le district de Bouré Balato qui relève de la sous-préfecture de Kintinia. Cet homme sans identité connue a rendu l’âme dans le bar après une relation sexuelle.

Joint au téléphone, le président de district Solo Camara s’est exprimé sur ce drame qui fait des vagues à Siguiri.

« Exactement, un homme a trouvé la mort dans le bar de « Docteur » et sa compagne avait pris la fuite.Mas nous avons arrêté la femme en question, les citoyens de Balato ont fermé le bar et faire sortir les prostituées et le fondateur du bar est conduit au commissariat central de Siguiri ».

Il faut le rappeler qu’au bout d’un an, c’est la troisième fois qu’un tel drame se déroule dans la zone. Présentement, les enquêtes sont en cours et le corps se trouve à la morgue de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

