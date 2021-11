Siguiri: il tue son ami à cause d’une femme, à Salah

Dans la nuit du mardi 09 novembre au mercredi 10 novembre 2021, un jeune homme a tué son ami à cause, dit-on, d’une femme. Le drame s’est produit dans le district de Sèkè Salah qui relève de la sous-préfecture de Doko, située à 65 km du centre-ville de Siguiri.

La victime, Baïlo Diallo, est originaire de Mamou et âgée de plus d’une vingtaine d’années.

Le président de district de Sèkè Salah a expliqué ce qui serait à la base de ce drame.

« Exactement, dans la nuit du mardi aux environs de 21heures, nous avons été informés que deux personnes se sont attaquées à coups de coupe-coupe. Nous nous sommes rendus sur les lieux et on a trouvé que Baïlo a été tué par Killa. C’est ainsi que les recherches ont commencé mais très malheureusement on ne l’a pas vu. Le corps a été remis à la famille éplorée après accord des autorités judiciaires », a-t-il témoigné.Il faut rappeler que la préfecture de Siguiri connaît ces derniers temps une explosion démographique à cause de l’exploitation et tous les travers qui vont avec.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

