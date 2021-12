Siguiri : incompréhension autour de l’organisation de la foire économique

L’organisation de la foire économique dans la préfecture de Siguiri fait actuellement débat. Les leçons de la première édition ont été tirées et plusieurs personnes ont renoncé à participer à la deuxième édition pour des raisons économiques.

Selon les informations, la SAG aurait assisté l’équipe organisatrice à hauteur de 300 millions de francs guinéens. Mais très malheureusement, l’espoir a été vraiment déçu. Peu de membres ont gagné plus d’un million, comme témoigne cette jeune fille : « nous avons été trahies l’année précédente. On s’était mis d’accord sur beaucoup de choses mais rien n’a pas été exécuté. Cette fois-ci, nous sommes fermes. Il faudrait que les choses soient légales et claires, sinon nous n’accepterons plus. L’année passée, nous avons fait une très bonne organisation mais très mal gérée. Nous avons connu une gestion opaque sur le plan économique. »

Aujourd’hui, c’est une grande inquiétude chez la population de Siguiri par rapport à l’organisation de la foire économique.

Affaire à suivre !!!!

