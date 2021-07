Siguiri : interdit de toute activité administrative, le sous-préfet de Banko sollicite une mutation

Installé depuis 2009, le sous-préfet de Bankon (Siguiri), Mamady 1 Camara, a fait 12 ans de service dans cette localité. Aujourd’hui, la situation est tendue entre le sous-préfet et certaines localités de sa juridiction, à savoir le district de Kodjou et celui de Lénkèkoro Kinièba. Selon des sources, les habitants de ces deux villages interdiraient au sous-préfet toute activité administrative sur leur territoire. C’est pourquoi Mamady 1 Camara sollicite une mutation auprès du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

« Depuis 12 ans, je suis à Bankon. Toutes les autorités sont au courant de cette affaire de Bankon mais j’ai dit tout à l’autorité préfectorale de Siguiri que je travaille difficilement à Bankon, parce que ces districts m’ont écrit de ne plus mettre pied sur leur territoire. J’ai aussitôt informé le préfet mais depuis lors il n’y a pas eu d’effet. Donc, je préfère quitter Bankon. Je sollicite une mutation parce qu’on ne peut vivre dans cet état. Lenkekoro Kinièba et Kodjou m’ont averti de plus compter sur eux. J’ai informé l’administration de Siguiri, mais j’ai compris que les autorités ne considèrent pas cette affaire », a-t-il expliqué. Affaire à suivre…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

