Siguiri : interpellation d’un jeune homme de 25 ans, muni d’armes et de munitions, par la brigade de recherche, à Teleladji

C’est dans la nuit du mardi 27 juillet au mercredi 28 juillet 2022 qu’un jeune homme du nom de Souleymane Kanté a été arrêté par les hommes en uniforme au quartier Teleladji. Ce présumé bandit a été présenté à la population, aux autorités préfectorales et aux médias de la place. Le préfet, le colonel Fodé Soumah, a exprimé ses sentiments par rapport à cette arrestation :

« Je suis vraiment content. Le banditisme a pris de l’ampleur à Siguiri. C’est pourquoi nous avons fait de multiples réunions concernant la situation sécuritaire de Siguiri. Donc, si cette situation se présente aujourd’hui, on ne peut que saluer les services de défense et de sécurité à travers leur synergie d’action. Le démantèlement est en train de se voir. Donc, nous sommes contents à plus d’un titre. Il sera traduit devant le tribunal de première instance de Siguiri », a-t-il expliqué.

Dans la même logique, le commandant de la gendarmerie territoriale de Siguiri, le chef d’escadron Ibrahima Sory Sidibé a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été arrêté. « C’est suite à nos différentes patrouilles nuit et jour qui ont fait que le nommé Souleymane Kanté est tombé dans nos filets. Il avait sur lui un pistolet traditionnel de fabrication malienne. Siguiri est dans une situation critique en matière de banditisme », a-t-il ajouté.

Enfin, le présumé coupable a été mis à la disposition du tribunal de première instance de Siguiri pour des fins d’enquête, avant le jour de son procès.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

