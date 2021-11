Siguiri-Kankan : le projet d’adduction d’eau encore à l’arrêt, les femmes s’en plaignent

Dans la région administrative de Kankan, le manque d’eau potable se fait sentir partout. Une situation qui ne semble pas préoccuper la SEG, au grand dam des pauvres populations, notamment les femmes, qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Après un démarrage en fanfare en janvier dernier, les travaux d’adduction d’eau potable de la ville de Kankan sont complètement arrêtés depuis quelque temps. Conséquence : les femmes des 27 quartiers se plaignent à longueur de journée à cause de ce manque d’eau. A l’occasion d’une émission interactive sur les ondes d’une radio locale, plusieurs femmes de Kankan ont fait part de leur mécontentement par rapport à cette situation. « Aujourd’hui, nous sommes mécontentes, parce que les femmes de Kankan ne gagnent pas d’eau potable. On a entendu beaucoup de promesses, il faut que les autorités aient pitié de nous. Sinon, vraiment, on a trop souffert. Nous venons d’apprendre encore que les projets d’adduction d’eau sont arrêtés à nouveau. Ce qui revient donc à dire que l’espoir est parti », a témoigné Nagnouma Fofana, citoyenne résidant au quartier Senkefara.

D’autres citoyens de Kankan ont abondé dans le même sens. « Ça fait plus de 7 à 8 mois qu’on ne voit pas l’eau potable dans nos robinets. Vraiment, nous sommes inquiets. La Société des Eaux de Guinée ne fait rien à Kankan. Nous demandons au Colonel Doumbouya et à son gouvernement de nous aider à avoir l’eau sinon nous souffrons énormément », martèlent-ils.

Selon nos informations, c’est le gel des comptes de la SEG qui serait à la base de cet autre arrêt du projet car l’entreprise exécutante exigerait le payement des factures précédentes afin de continuer les travaux.

Dans la préfecture de Siguiri, le même projet d’adduction d’eau est à l’arrêt depuis des mois. Les femmes des 16 quartiers tirent le diable par la queue, elles comptent sur les nouvelles autorités guinéennes, en l’occurrence le colonel Mamadi Doumbouya. « Aujourd’hui, nos regards sont tournés vers le CNRD pour que les projets soient terminés, sinon nous n’avons aucun espoir. Ils ont commencé ces projets avec détermination », disent-elles.

Affaire à suivre…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601