Siguiri: la garde rapprochée du Premier ministre « maltraite » une femme qui voulait lui remettre une lettre

C’est à l’occasion de l’arrivée du Premier ministre Mohamed Béavogui à Siguiri que la pauvre Marie Gohara a été bastonneé par la garde rapprochée du Premier ministre.

Selon nos informations, cette dame a tenté de rencontrer le Premier ministre pour lui expliquer son problème.

« Aujourd’hui, j’ai été bastonnée par les gardes rapprochés du Premier ministre. J’ai voulu remettre une lettre au Premier ministre mais très malheureusement, ses gardes m’ont fait descendre. », explique-t-elle.

Après avoir été ridiculisée et maltraitée, pour reprendre ses propres mots, par les gardes du corps de Mohamed Béavogui, Marie Gohara n’a pas manqué de lancer un cri du cœur à l’endroit du président de la transition pour lui venir en aide.

« Vraiment je suis fatiguée sur tous les plans. Je n’ai plus d’argent maintenant, j’ai perdu tout mon capital à cause de ces enfants là. Donc il faut forcément des secours sinon tous les orphelins vont mourir de faim », plaide-t-elle.

Malgré les efforts fournis par cette dame dans le cadre de la protection et de l’éducation des orphelins dans la préfecture de Siguiri, le constat révèle que jusqu’à présent elle n’a bénéficié d’aucune assistance de la part des autorités et plusieurs orphelins n’ont plus rien à manger.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

