Siguiri : la mutation du secrétaire général de la commune urbaine diversement interprétée

Le secrétaire général de la commune urbaine de Siguiri, Almamy Tonkara, est muté à Kankan dans les mêmes fonctions. Cette mutation est diversement interprétée par bon nombre des citoyens. Certains affirment que c’est suite à l’inspection effectuée au niveau de la commune que Almamy Tonkara a été muté, à cause de la gestion ‘’opaque’’ du fonds FODEL. « Vraiment, nous sommes contents, du fait que Almamy Tonkara soit muté à Kankan. Il faut assainir la commune. C’est une gestion opaque. On ne comprend rien du tout. Aujourd’hui, c’est un ouf de soulagement pour tous les conseillers. », a dit Mamady Va Condé, conseiller communal.

Ce mercredi 24 février 2021, la passation de service a eu lieu entre les secrétaires généraux sortant et entrant. Sur les lieux, les citoyens de Siguiri ont fait des témoignages. « Vraiment, Almamy Tonkara était devenu comme nous. On faisait tout ensemble. C’est un monsieur qui a aimé Siguiri naturellement. Donc il reste toujours gravé dans notre mémoire. La vie est une question de temps. Il est parti à Kankan. Il est social, gai et rigoureux », affirment-ils. A retenir que la passation de service entre les deux secrétaires généraux s’est déroulée dans un climat bon enfant.

Le secrétaire général sortant, Almamy Tonkara, a rappelé les bienfaits de la population de Siguiri. « Aujourd’hui, c’est un grand jour, un ouf de soulagement pour moi, une joie mais aussi une tristesse. J’ai eu à coopérer avec les citoyens, ça fait plus de 10 ans », a-t-il indiqué.

La cérémonie de passation de service n’a enregistré aucune fausse note.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601