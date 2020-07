Siguiri : la nouvelle gare routière inaugurée

C’est dans le souci de reconnaître les biens faits du Président de la République, Pr Alpha Condé que le syndicat des transporteurs de Siguiri a procédé récemment à l’inauguration de la nouvelle gare routière. C’était en présence du préfet, Colonel Moussa Condé, de l’autorité communale et de la section syndicale régionale et préfectorale.

D’entrée, l’honneur est revenu au premier imam, Elhadj Sory Magassouba d’ouvrir la cérémonie à travers les bénédictions, avant d’indiquer : « Nous sommes contents à plus d’un titre, nous implorons la grâce de Dieu, que le tout puissant nous accorde la paix et la concorde sociale. Que le président ait une longue vie et que cette gare routière soit épargnée de toute sorte colère de Dieu… »

Fruit de la célébration de la date anniversaire de l’indépendance sur initiative du président Alpha Condé ladite gare routière n’est pas encore totalement achevé, mais les transporteurs l’ont inauguré pour une reconnaissance.

« Aujourd’hui, c’est un grand jour pour nous. Cette gare routière est un édifice public est construit par le président Alpha Condé. Le président a fait de la réforme du secteur de transport une priorité. Nous allons garder cet édifice à bon escient », a noté Bakary Magassouba, président de la CNTG de Siguiri.

De son côté, le préfet a appelé les transporteurs de Siguiri à se donner la main pour le plus grand bonheur de tous.

« La vie c’est une histoire. Même si Alpha n’est pas là mais cet édifice restera toujours et nous allons dire que c’est Alpha qui a construit. Donc donnez-vous la main et j’invite tous les autres syndicats de supprimer les gares routières parallèles. Venez tous à cette nouvelle gare routière. »

Moussa Koutoubou Condé, depuis Siguiri

