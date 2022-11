Siguiri : la section contrôle des qualités arrête le travail par manque de moyens logistiques

C’est avec un franc-parler que le chef de la section contrôle des qualités de Siguiri, Mamadou Saliou Sangar, a apporté des précisions sur les réalités de sa section. Dans son intervention, il a étalé les difficultés auxquelles sa section est confrontée. Aujourd’hui, le service contrôle de qualités est dans un état piteux, parce-qu’il n’y a pas de personnel, nos différents bureaux sont délabrés, nos agents qui sont sur le terrain n’ont pas de moyens de déplacement. Vraiment, aujourd’hui il faut que le gouvernement aide ce service-là. En vérité, nous traversons un moment critique même », a-t-il expliqué.

Par la même occasion, le chef de la section contrôle de qualité, Mamadou Saliou Sangaré, a mis un accent particulier sur le conflit de compétence existant entre la section contrôle de qualité et la direction préfectorale de la Pêche. Il y a un conflit de compétence entre ma section contrôle de qualité et la Pêche. Parce que quand il y a saisie des produits, en particulier des poissons, la direction de la pêche s’impose et pourtant c’est nous qui sommes obligés de contrôler la qualité des produits mais très malheureusement la pêche réclame que c’est leur domaine de compétence. Donc nous vivons dans cette situation depuis longtemps. L’autorité est au courant depuis fort longtemps’’, a-t-il précisé.

À retenir que le service contrôle de qualité a vu jour le temps de la deuxième république. Aujourd’hui il joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la vente des produits périmés.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

