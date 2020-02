Siguiri/Lancement de la campagne du RPG : les écoles fermées

Ce jeudi, 6 février 2020, il sera lancé dans la préfecture de Siguiri, grand vivier électoral du parti au pouvoir, la campagne électorale du Rpg arc-en-ciel au compte des législatives et du référendum prévus le 1er marcs prochain. Les écoles publiques et privées sont toutes fermées. On apprend que cette fermeture est autorisée par le directeur préfectoral de l’éducation par intérim Issa Kouyaté.

Joint au téléphone par Mediaguinee, le patron de l’éducation préfectorale a préféré ne pas commenter.

« Je ne peux rien vous dire présentement car je suis occupé », a-t-il déclaré.

Mais pour le chef de la section pédagogique, Mamoudou Keita, ‘’aujourd’hui c’est un jour spécial donc c’est pourquoi la DPE a libéré les enfants.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

