Siguiri : l’arrêt des travaux d’adduction d’eau fait des mécontents

Attendue par toute la population, la finition des travaux d’adduction d’eau potable dans la commune urbaine de Siguiri tarde toujours. Chose que beaucoup de citoyens n’apprécient pas. Selon ces citoyens mécontents, la non concrétisation de ce projet est un autre point noir dans la gestion du président Alpha Condé dans leur localité.

« Annoncée à maintes reprises, la finition du projet d’adduction d’eau tarde toujours. Ce ne sont que belles paroles que nous entendons main en réalité, c’est un véritable calvaire pour les populations de Siguiri. C’est-à-dire que la population est restée sur sa faim, car les travaux sont arrêtés depuis des mois. Aujourd’hui, c’est une honte et nous attendons à l’Etat d’activer les choses afin que ce projet soit une réalité. On parle de ce projet à tout moment, mais en réalité rien ne se passe sur le terrain. D’ailleurs, le patron du projet a voyagé depuis des mois et le personnel ne fait rien sur le terrain. C’est pourquoi les travaux sont arrêtés. Mais nous comprenons que dans cette affaire, on ne nous dit pas la vérité. Ce projet d’adduction d’eau dans la préfecture de Siguiri n’est qu’un feu de paille », nous explique un citoyen de Siguiri en colère. »

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601