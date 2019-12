Siguiri : le commisaire spécial de la sécurité routière parle de 303 cas d’accidents dont 39 morts enregistrés en 2019

Ce mardi 24 décembre 2019, le commissaire spécial de la sécurité routière, commandant Jean Marie Doumbouya s’est exprimé sur la totalité de la situation de la police routière à Siguiri.

D’entrée, il a commencé par le nombre d’accident de la circulation qui s’est produit dans la préfecture de Siguiri au cours de l’année 2019. Selon lui, La préfecture de Siguiri connue par la densité de sa population a enregistré 303 cas d’accidents déclarés officiellement à la sécurité routière qui se composent comme suit : « depuis le mois de janvier dernier jusqu’à maintenant, 39 cas de décès ont été enregistrés, les accidents avec blessés graves 67 cas et avec blessés légers 85 cas. »

Cette statistique fournie par la sécurité routière de Siguiri montre un taux d’accident élevé : « Les dégâts matériels importants sont de 54 cas dont les véhicules 68 cas et 152 cas de motos. Les dégâts matériels légers sont de 71 cas dont 108 véhicules et 252 cas de motos », a déclaré commandant Jean Marie Doumbouya.

Avant de terminer, il a fait savoir que leur ambition est grande pour l’année 2020, avant de lancer un appel à l’endroit des citoyens de Siguiri en ces termes : « Nous souffrons beaucoup, l’année 2019 a été une année difficile à la police. On n’a pas de personnel, mais le département nous rassure déjà que cela sera réglé et même notre moyen de déplacement. Donc, on attend. En fin, nous demandons humblement aux citoyens d’avoir le civisme afin de respecter le code de route et de réglementer leurs engins roulants… »

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

