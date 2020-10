Siguiri : le coordonnateur préfectoral des affaires humanitaires au chevet des victimes de calamités naturelles

C’est un ouf de soulagement pour les populations de la préfecture de Siguiri surtout les victimes de calamités naturelles. Le service national des affaires humanitaires à travers le coordinateur préfectoral Mamadou Oury Tounkara vole au secours des victimes des inondations, des vents violents, des tornades et fortes pluies qui ont causé des dégâts inestimables.

Le constat est que la préfecture de Siguiri a enregistré un nombre important de dégâts cette année. En l’espace de deux mois, ce service a offert des vivres et non-vivres aux sinistrés, comme l’explique ici le coordonnateur préfectoral : « Cette année, la préfecture de Siguiri a connu un véritable dégât lié aux calamités naturelles. Le district de Wran Ködah a été frappé par un vent violent qui, d’ailleurs a impressionné tout le monde. Donc nous avions offert des vivres aux districts de Tiguibiry, de Salah qui relèvent de la sous-préfecture de Doko, la sous-préfecture de Djomah Kinièbakoura y compris ses districts comme : Karakoro, Djomabanah, Konomakoura. Dans la sous-préfecture de Kintinia, il y a Fifa, Mankitin, Kofilany, Faraba et d’autres localités. »

Pour la circonstance, le coordinateur préfectoral Mamadou Oury Tounkara s’est exprimé sur la situation des victimes de calamités naturelles.

« Cette assistance humanitaire été mise en place par le service national des affaires humanitaires basé à Conakry en collaboration avec le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Moi, en tant que coordonnateur préfectoral, dudit service, nous avions entamé ce processus dans le cadre d’accompagner les victimes, car cette année, vraiment les citoyens ont été victimes de dégâts immense. Donc, c’est la deuxième fois comme ça que je fasse cela. Les choses que nous offrons sont les produits viviers comme : le riz, le savon, le sucre et tant d’autres matériels et vivres. Vraiment, nous remercions cette initiative du service car c’est un ouf de soulagement », a-t-il ajouté.

Enfin, les citoyens bénéficiaires de Siguiri n’ont pas manqué de remercier le SENAH pour cette bonne action qui les soulage à plus d’un titre.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

