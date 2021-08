Siguiri : le fleuve Bafing menacé par l’orpaillage

Après avoir mis fin aux pratiques de dragage dans les préfectures de Mandiana, Kouroussa, Kérouané et Siguiri, les mêmes activités ont repris à grande allure dans les mêmes zones respectives malgré la présence des autorités locales et administratives, y compris l’union guinéenne anti-fraude.

Très malheureusement, l’exploitation minière le long de ces fleuves est devenue des moyens pour s’enrichir en dégradant l’environnement de toutes les manières.

Dans la préfecture de Siguiri, le fleuve Bafing -qui prend sa source sur les hauteurs du Foutah Djallon- montre aujourd’hui une image alarmante à travers la qualité de son eau qui coule.

Inquiets de la situation, certains citoyens lancent un cri du cœur face à cette situation.

«Aujourd’hui, le fleuve Bafing tend vers une disparition totale. Le dragage qui a été lutté, ces mêmes pratiques ont redémarré encore et personne ne parle. Quand vous regardez la couleur de l’eau du fleuve Bafing, c’est devenu rouge. Et puis ce qui est encore grave, c’est que la section des eaux et forêts est présente ici, mais elle ne fait rien face cette désolation », a déploré Mamadou Diallo, citoyen riverain.

Selon nos informations, c’est l’antenne préfectorale de l’union nationale des orpailleurs de Guinée avec certains détenteurs des machines concasseuses qui sont à la base de cette pratique.

Depuis le début de ces activités, les différents fleuves ont commencé de perdre leur vraie valeur y compris les machines poclin. Ce qui s’explique par le tarissement prématuré du fleuve, la pollution de l’environnement et les conséquences sur la faune et flore.

En tout cas, si les dispositions nécessaires ne sont pas prises à temps, les citoyens de ces préfectures vivront des jours difficiles.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

+224 622478601