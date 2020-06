Siguiri : le FODEL au bord de la faillite ?

Le FODEL (fonds du développement économique local), mis à la disposition de la préfecture de Siguiri dans le souci de développer les communautés locales est aujourd’hui menacé de faillite. Ce qui d’ailleurs, à en croire nos sources, a poussé le gouverneur de la région administrative de Kankan Sadou Kéita d’entreprendre une tournée pour s’imprégner des réalités sur l’allocation de ces fonds.

Cette visite de terrain a conduit le Gouverneur et sa suite dans la commune rurale de Siguirini à une centaine de km de la commune urbaine.

Pour la circonstance, ils ont été reçus par le secrétaire général chargé des collectivités.

Après le cérémonial protocolaire, l’honneur est revenu à un conseiller communal de mettre l’occasion à profit pour mettre à nue certaines difficultés vécues au quotidien par les populations tout en chargeant le maire.

« Nous évoluons dans un trou, difficile de s’en sortir parce que le maire qui est là, se sert et ignore le reste de la population. Nous sommes en train de tirer le diable par la queue, les jeunes pleurent ainsi que les femmes. » Cette brève intervention mais caustique de ce conseiller communal a fait des mécontents et il s’en est suivi une bataille rangée et des coups de poings n’ont pas manqué de pleuvoir. De surcroît, sous le regard abasourdi de la délégation.

C’est ainsi que la délégation a mis le cap sur la sous-préfecture de Franwalia après les étapes de Braka et Bidika. Cette fois, profitant de la circonstance, le maire de Franwalia a plutôt fait part de leurs inquiétudes relatives au fonds mis à la disposition des communautés.

« Je dois être avec vous, c’est un fonds déjà reparti depuis la base, les jeunes connaissent leur part, les femmes aussi mais il faut des projets et c’est un fonds remboursable » a expliqué le maire de Franwalia dans un langage simple et accessible à tous.

Faut-il rappeler que plus de 80 milliards de nos francs sont destinés au développement économique et local de Siguiri. Cette initiative du Président de la République, Pr Alpha Condé vise à aider les jeunes des différentes localités excellant dans l’orpaillage traditionnel et qui en tirent un revenu substantiellement faible. Mais à ce jour, bien que l’initiative présidentielle soit appréciable, la population affiche toujours des inquiétudes. Des inquiétudes qui amènent le gouverneur à préciser : « Cet argent de FODEL n’est pas à dilapider. C’est pourquoi nous allons veiller sur les destinations de ce fonds. Puisque quiconque blague avec ce fonds, aura affaire avec moi. Nous allons veiller sur ça sans démagogie, c’est pourquoi j’ai initié une tournée pour comprendre la situation de ce fonds. »

En outre, la commune rurale de Kintinia, zone la plus favorisée grâce à la richesse de son sol et sous-sol. Aussi et surtout c’est là qu’est implanté l’une des plus grandes sociétés aurifères du pays. Elle a bénéficié de 25 milliards de nos francs de ce FODEL mais, de nos jours, les populations de Bouré Kintinia commencent à désespérer : « Le Président a travaillé mais il faut un suivi régulier sinon il sera voué à l’échec. La population est à moitié analphabète donc nous voudrons qu’il y ait une autre équipe qui pourrait être avec nous, sinon la bonne idée du Président irait à l’eau, d’ailleurs s’il reste comme tel c’est un échec total », ont dit certains jeunes de Kintinia.

Présentement, à Siguiri, des voix se font entendre en sourdine sur la gestion du Fonds de Développement Economique Local qui tendrait vers un échec total.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri