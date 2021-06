Siguiri : le maire hostile à la construction du monument de Mamady Diawara (PTS)

Juste après la mort du président du Parti du Travail et de la Solidarité (PTS), un collectif des journalistes de Siguiri s’est rendu au bureau du maire de la commune urbaine de Siguiri, Elhadj Koumba Sékou Magassouba, pour lui expliquer la nécessité de construire un monument de Mamady Diawara au rond-point ‘’Colline’’ dans le souci de l’immortaliser.

Cette initiative prise par ce collectif n’a pas été bien accueillie par le maire à travers certains arguments.

« La préfecture de Siguiri incarne des hommes historiques. Il faut prendre d’autres personnes qui ont contribué au développement de Siguiri. Si vous prenez ces personnalités, il y a Fodeba Keita, Falaye Traoré, Sidiki Guissé et tant d’autres. Mais avec Mamady Diawara PTS, je dis non parce que Diawara était dans le PUP, il n’a pas bien fait pour Siguiri. Donc je n’accepterai pas que vous me parliez de Mamady Diawara. D’ailleurs, si c’est moi, je ne le ferai pas mais je vais demander aux conseillers, s’ils acceptent à l’unanimité. Mais ce qui reste clair, la réalisation du monument de Mamady Diawara à Siguiri ne sera pas favorable », a tranché Elhadj Koumba Sékou Magassouba, maire de la commune urbaine de Siguiri.

Malgré l’intervention de certains conseillers, pas de feu vert pour le moment pour la construction du monument de feu Mamady Diawara PTS. Toute chose qui dépasse l’entendement du collectif des journalistes. Ce monument allait non seulement embellir la ville de Siguiri mais aussi incarner les véritables réalités culturelles.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601