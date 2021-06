Siguiri : le ministre Bouréma Condé visite les nouvelles sous-préfectures de Tomboni, Kourémalé et Diomabana

Les 09 et 10 juin 2021, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, a visité successivement trois nouvelles sous-préfectures relevant de la préfecture de Siguiri. Il s’agit de Tomboni, Kourémalé et Diomabana.

Il était accompagné dans sa tournée par des cadres de son département, des autorités civiles et militaires de la Région de Kankan et de la préfecture de Siguiri : le Directeur national de l’Administration du Territoire (M. Fadama Itala Kourouma), le Gouverneur de la région administrative de Kankan (M. Sadou Keïta), le préfet de Siguiri (Colonel Moussa Condé), le Commandant de la 3ème Région militaire de Kankan (Général de brigade Aboubacar Diakité), le sous-préfet de Doko (Namory Doumbouya), le maire de la commune rurale de Doko (Djemori Djekoria Diabaté).

A toutes les étapes, les populations se sont massivement mobilisées pour donner la preuve de leur profond attachement aux idéaux du professeur Alpha Condé, en réservant un accueil des plus chaleureux au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et à sa suite. Après la présentation de la délégation et les salutations d’usage des sages, le discours de bienvenue est prononcé par le maire de la commune rurale ou le sous-préfet de la localité visitée, suivi de la prestation des donzos (chasseurs traditionnels) ou des danses folkloriques. Les nouvelles infrastructures (bloc administratif, résidence du sous-préfet, siège de la commune rurale) sont par la suite visitées ou inaugurées, en présence d’une foule enthousiaste. Ces braves populations, à juste raison, n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de l’homme qui, de l’avis général, fait l’unanimité aux quatre coins de la Guinée. A Tomboni, le général de division Bouréma Condé a ainsi été fait citoyen d’honneur pour avoir joué un rôle de premier plan dans l’érection de cette localité, relevant jusqu’ici de Doko, en sous-préfecture. Le natif de Takoura mettra l’occasion à profit pour présenter Moussa Doumbouya, connu sous le nom de Sèkè Moussa, comme président de la délégation spéciale de Tomboni, en attendant la tenue des communales dans deux ans. Un jeune très apprécié par la communauté à cause de sa générosité, son patriotisme et sa contribution de qualité dans le financement des infrastructures de base dont Tomboni a besoin. Même cas de figure à Kourémalé où le choix s’est porté, sans surprise, sur Elhadj Badamako Adama Keïta qui, lui aussi, n’a ménagé ni ses efforts ni ses moyens en faveur de cette localité stratégique à la rentrée du territoire malien.

A Diomabana, l’accueil a été exceptionnel également. Le ministre Bouréma Condé est revenu spécialement sur le cas du ministre-conseiller à la Présidence de la République, M. Ansoumane Fofana, l’un des artisans de l’érection de cette localité en sous-préfecture, pour le plus grand bonheur de ses habitants.

Dans toutes ses interventions, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a transmis les cordiales salutations de Son Excellence Monsieur le président de la République et de son Premier ministre aux populations, qu’il a invitées par ailleurs à s’engager résolument et irréversiblement dans la voie de la paix, de l’unité nationale et du développement multisectoriel.

Service Communication du MATD