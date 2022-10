Siguiri : le ministre Mory Condé prévient les ‘’mauvais’’ maires et sous-préfets

Le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé était mercredi 26 octobre 2022, en mission de travail dans la préfecture de Siguiri. Objectif, visiter les chantiers non achevés au compte des festivités tournantes de l’indépendance nationale en Haute Guinée.

Une façon donc pour le ministre Condé de toucher du doigt l’état de ces chantiers afin de rendre compte au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour leur redémarrage rapide, après des années d’arrêt.

Les chantiers visités par le ministre sont entre autres : la résidence du préfet de Siguiri, les deux bâtiments pour le logement de certains travailleurs au compte de la justice, le lycée historique Kankou Moussa…

Au terme de cette la visite qui a duré des heures, il (ministre Mory Condé) s’est adressé aux sous-préfets et maires en ces termes : «je préviens les maires, surtout les mauvais maires et sous-préfets qui font la honte de l’administration guinéenne. Si nous appréhendons un maire qui évolue dans la malversation financière, nous allons le remplacer immédiatement et le mettre à la disposition de la justice. Les citoyens qui font le soulèvement populaire, nous leurs disons de cesser car, ce n’est pas la bonne manière de réclamer son droit, on leur met en garde », a-t-il affirmé.

A noter que cette visite du ministre Mory Condé dans la préfecture de Siguiri a regroupé l’ensemble des sous-préfets et maires.

Moussa Koutoubou Condé, depuis Siguiri

+224622478601