Siguiri : le policier abattu par des malfrats a été garde du corps de Charles Wright

Il s’appelait Moriba Kanté. Il a succombé à ses blessures lors des échanges de tirs mardi, 15 novembre 2022 en plein jour à Siguiri avec des malfrats qui ont attaqué une boutique d’orpailleurs. A travers les témoignages de ses chefs hiérarchiques et autres collaborateurs, le jeune policier défunt était « gentil, assidu, sympathique et amoureux de son service ».

Selon ses proches, « c’est pour cela qu’il avait fait plus de 5 ans de stage avant d’être engagé, toujours prêt pour sa patrie et avec le même engagement, la même détermination, la même énergie et cela dans la plus grande humilité ».

Après son engagement, il prend le grade « brigadier chef », 4ème promotion de l’école de formation de Police et de la Protection Civile de Kafilia, dans la préfecture de Boffa.

Avant sa mutation à Siguiri il y a moins de 3 mois, il était l’un des gardes du corps de l’actuel ministre de la Justice Alphonse Charles Wright pendant qu’il était Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry.

Il part en laissant derrière lui une femme et sa fille de deux ans.

Présentement, le corps du policier se trouve à la morgue de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601