Siguiri : le préfet installe le nouveau DPE

C’est à la direction préfectorale de l’éducation que le préfet de Siguiri, Colonel Fodé Soumah a installé le nouveau patron de l’éducation de Siguiri devant les responsables d’écoles de la préfecture.

Cette passation de service a regroupé les acteurs éducatifs. Après 4 ans de gestion à la DPE comme intérimaire, Issa Kouyaté a salué toutes les sensibilités éducatives mais aussi le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

« Aujourd’hui, je suis très réconforté. Les 4 ans que j’ai passé à la DPE de Siguiri, vraiment, j’ai été accompagné par tous les cadres de la préfecture. Donc, cela est un amour envers ma personne, je salue l’engagement de tout le monde et je remercie le CNRD. Nous tendons la main franche au nouveau directeur préfectoral de l’éducation, nuit et jour, on est entièrement à sa disposition », dit-il.

Poursuivant, le nouvel entrant, Mamadou Touré a signalé les défis auxquels la DPE de Siguiri doit relever. « Nous saluons le Colonel Mamady Doumbouya, l’éducation de Guinée a des défis qu’il faut relever. La construction des classes dans la préfecture, le rehaussement du faible niveau des apprenants. Avec la cohésion sociale et la quiétude, nous arriverons à atteindre l’objectif », annonce-t-il.

C’est dans un véritable climat prépondérant que cette passation de service a pris fin.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622 478601