Siguiri : ”le RPG Arc-en-ciel m’a appauvri” (Soma Touré, militant de la première heure)

Un militant de la première heure du RPG Arc-en-ciel est sorti du silence ce lundi 19 avril 2021 pour faire part de sa déception du parti au pouvoir. Soma Touré, après avoir investi pour le RPG dans la préfecture de Siguiri, dit aujourd’hui avoir regretté son geste.

C’est sur un ton de désolation que Soma Touré a dénoncé ce qu’il considère comme le mauvais comportement de certains cadres du RPG Arc-en-ciel. Cette sortie médiatique de Soma Touré fait suite à son ‘’abandon’’ total par le RPG, après des sacrifices et beaucoup d’années de lutte. « J’ai tout fait pour le RPG mais c’est un parti qui n’est pas reconnaissant. Mes biens matériels et économiques sont partis, j’ai défendu le RPG dans le sang mais il ne m’a rien donné et m’a appauvri. Mais Dieu est grand. Dieu récompensera le RPG Arc-en-ciel. Présentement, je suis malade mais Dieu est là », a-t-il dit.

Soma Touré n’a pas épargné aussi le président Alpha Condé. Il révèle ce qu’il a mené comme combat pendant les dernières élections présidentielles. « L’élection présidentielle passée, j’ai utilisée ma propre voiture pour le rayonnement du parti et ils m’ont promis mais c’est le ministre Tidiane Traoré qui est l’agent causal de cet abandon, plus Alpha Condé. Ce sont eux que j’accuse, surtout Alpha Condé. Mais Dieu les récompensera », dit-il.

Moussa Koutoub Condé