Siguiri : le secrétaire général de l’administration annonce une enquête contre l’ex-bureau de district de Setiguiyah, limogé pour mauvaise gestion

Accusé par les populations de Setiguiyah de mauvaise gestion, le bureau de district de cette localité a procédé hier mardi 4 octobre à la passation de service au bloc administratif de la préfecture, en présence du secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture.Cette cérémonie a regroupé les citoyens de Setiguiyah. Dans son intervention, l’ex-bureau a mis l’accent sur les acquis du district. « Nous avons laissé à la caisse du district plus de 4 milliards et tant d’infrastructures réalisées mais ils ont monté les femmes pour dire que nous avons mal géré les fonds. Mais nous avons toutes les preuves et copies des dépenses effectuées au cours de notre gestion », a-t-il expliqué.

Poursuivant, le secrétaire général chargé des affaires administratives, Sékouba Traoré, a déclaré qu’une enquête est ouverte contre l’ancienne équipe dirigeante de district. « Après l’installation de la nouvelle équipe longtemps acclamée, elle veut que les choses soient claires puisqu’ils disent que l’ancienne équipe a fait une gestion opaque. Donc à partir d’aujourd’hui, l’enquête est ouverte pour comprendre les dessous des différentes gestions », a-t-il annoncé.

Il faut retenir que le district de Setiguiyah relève de la sous-préfecture de Kintinia située à 22 km du centre-ville de Siguiri. Une zone qui a pour activité principale l’orpaillage. Ses différents dirigeants ont été toujours accusés de détournement.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

