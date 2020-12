Siguiri : l’école Nelson Mandela récompense ses lauréats aux examens nationaux

Ce jeudi 24 décembre 2020, le groupe scolaire Nelson Mandela de Siguiri a procédé à la remise de satisfécits aux lauréats de l’année scolaire 2019 – 2020. A l’occasion de la cérémonie, les familles respectives de la fondation et celles des élèves ont exprimé leurs sentiments et satisfaction pour l’initiative de l’école.

« Vraiment moi, je suis contente. Tous mes enfants ont fait leur cycle ici parce que l’école Nelson Mandela est une école de référence. Cette école respecte les règles éducatives, vraiment il y a l’éducation ici. C’est pourquoi nous venons pour dire haut et fort nous sommes vraiment joyeux vis-à-vis de cette école. Je dis à tous les parents d’élèves de surveiller les enfants car l’avenir d’un enfant dépend de son éducation », précise ce parent d’élève.

Poursuivant, le Proviseur de l’école Abdoulaye N’Daw a retracé l’historique de cette école privée.

« Aujourd’hui moi, je suis très content. Cette école est la première privée à Siguiri. Donc Nelson Mandela est la référence de toutes les écoles. Si de nos jours Siguiri a beaucoup d’écoles privées mais retenez que Mandela est la première. L’année dernière, Nelson Mandela a eu beaucoup de lauréats à savoir : au BEPC, la deuxième de la région, la cinquième, la neuvième et le seizième de la région. Tous ceux-ci sont des élèves de Nelson Mandela et le Baccalauréat unique, la première de la République à Siguiri et vingt-deuxième de la République c’est Mandela qui a produit. C’est pourquoi nous sommes réunis ce matin pour encourager ces élèves et soutenir ces lauréats. Le fondateur a annulé les frais de scolarité de ces lauréats pour l’année scolaire 2020 – 2021 », a-t-il expliqué.

Il faut retenir que c’est la direction préfectorale de l’éducation qui a présidé cette remise devant les parents d’élèves et le corps professoral. Cette cérémonie de reconnaissance a pris fin par la remise des satisfécits.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

