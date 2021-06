Siguiri : les établissements scolaires transformés en champ de bataille

La préfecture de Siguiri située à 120 km de la ville de Kankan connaît aujourd’hui une prolifération d’établissements scolaires qui s’explique par une démographie galopante. Cette a fait que les écoles sont construites pêle-mêle. Ces derniers temps, les affrontements naissent dans plusieurs écoles de Siguiri au vu et su des responsables desdites écoles. Le cas de l’école Elhadj Oumar Tall en est un exemple dont un élève a poignardé son ami. Le proviseur de l’école, Lamine Bambala Traoré, s’est exprimé en ces termes : « c’est vrai que les élèves sont transformés mais à ce que je sache, l’école Elhadj Oumar Tall ne connaît pas ces élèves qui ne rentrent pas en classe.Dans le quartier où l’école se trouve, il y a des clans formés par les jeunes délinquants. D’ailleurs une fois, le chef de quartier m’a signalé ça. Je lui ai dit que ce ne sont pas les élèves de mon école. L’élève qui a poignardé son ami la fois dernière, il ne vient pas à l’école et tout le monde connaît cela. Donc en vérité, les parents ont démissionné »

Dans le même sillage, le lycée Faramoï Bérété vit la même réalité car les élèves ont fait plusieurs attaques avec des armes blanches, comme explique Abdoulaye Diallo, surveillant général dudit lycée. « Nous avons déposé beaucoup d’élèves à la gendarmerie ici et puis avec les couteaux. Chaque fois, il y a des clans qui viennent semer la pagaille à l’école et boycotter les cours. Vraiment, nous sommes dépassés, l’éducation de Siguiri se trouve menacée. Ce sont les élèves qui commandent maintenant. Donc, nous demandons l’aide des autorités éducatives, voire la gendarmerie et la police pour qu’elles puissent venir au secours, sinon nous allons laisser », a-t-il confié.

Cette situation inquiétante a secoué beaucoup de citoyens dans la préfecture de Siguiri. A cela s’ajoute la prolifération illégale des écoles privées.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

