Siguiri : les sections du Rpg de Kintinian menacent de bouder le parti si…

Qu’est-ce qui ne va vraiment pas ? En tout cas d’après nos informations, depuis des années, les citoyens de la sous-préfecture de Kintinian sont opposés à cause du Rpg arc-en-ciel. Cette situation est devenue une véritable préoccupation chez les responsables préfectoraux, régionaux mais aussi et surtout le bureau politique national qui s’investit d’ailleurs à gérer la situation.

Cette opposition tire sa source des dernières élections municipales. Le Rpg malgré tout, a été battu à Kintinian par le parti indépendant de Balla Camara “Bouré Sanou”. Depuis, les deux partis ne sont pas compris confirme le secrétaire général de la section du Rpg de Bouré Balato.

« En cette pleine de campagne électorale, les sections de Kintinia se trouvent sur leur faim, depuis des années, vraiment les Rpgistes tirent le diable par la queue et si seulement la situation reste comme telle nous sommes prêts à intégrer un autre parti. Nos motos, véhicules et tant d’autres matériels sont dirigés vers d’autres personnes mais tous les jours on se bat pour ce parti. Finalement c’est le néant, donc nous allons décider contrairement », a dit Djigui Haïba Camara responsable de la section de Balato.

Les sections du Rpg arc-en-ciel de la sous-préfecture de Kintinian accompagnées par les comités de bases et les femmes sont tous motivés à jeter l’éponge comme confirme un groupe de femmes de Sétiguiyah.

« Nous, les femmes de Bouré Sétiguiyah fans du Rpg arc-en-ciel sommes réduites à zéro parce que tout le temps c’est la souffrance, pendant les moments difficiles nous sommes importantes mais quand il y a un bénéfice, nous sommes complètement oubliées. Nous sollicitons auprès du Président Alpha Condé de revoir les sections du Rpg arc-en-ciel de Bouré sinon nous nous orienterons vers une autre vision politique parce que nous sommes les frustrées aujourd’hui », ajoute-t-elle.

Présentement, la sous-préfecture de Kintinia traverse une véritable crise entre les indépendantistes du député-Maire Balla Camara et les autres sections du Rpg arc-en-ciel de Bouré Kintinian.

Selon nos informations, tous les responsables dudit parti sont informés de cette bataille de leadership politique, de la préfecture de Siguiri jusqu’au bureau politique national du Rpg arc-en-ciel mais jusque-là, rien n’en est.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri:

