Siguiri : les tracasseries policières et douanières à la frontière guinéo-malienne inquiètent les usagers

Située à 74 km du centre-ville de Siguiri, la sous-préfecture de Kourémalé est frontalière à la république du Mali. Les usagers de cette route vivent dans la plus grande inquiétude due aux tracasseries des différents services de sécurité représentés le long de cette frontière. Malgré les conventions existant entre les pays de la sous-région, les tracasseries continuent de plus belle, comme explique cette victime, Chieck Chérif, Guinéo-malien : « Je suis guinéen mais résident au Mali, j’ai pris l’ordre de mission pour venir réparer un émetteur de radio à Siguiri, j’ai toutes les pièces sur moi avec l’ordre de mission mais vraiment ils m’ont fait payer de l’argent, qu’ils n’ont pas besoin de mon papier. Cela m’a dépassé car je ne savais pas si à la frontière de Kourémalé qu’il y avait des tracasseries de cette sorte. Donc vraiment il faudrait que l’autorité revoie le comportement des agents à Kourémalé, à commencer par la police, la gendarmerie et la douane. Sinon les usagers tirent le diable par la queue. La police m’a soutiré 65 000 gnf, la gendarmerie aussi même 65000 gnf la douane aussi 15 000 CFA, toutes mes pièces sont au complet. Où allons-nous ? C’est très grave, l’affaire de CEDEAO est zéro parce qu’à nos frontières, on fait de l’arnaque… », a dit Cheick Chérif, usager.

À retenir que les tracasseries à Kourémalé sont des faits de tous les jours, malgré les réformes engagées par les ministères de la Sécurité et du Budget.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601