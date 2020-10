Siguiri : l’UFR de Sidya Touré enregistre une autre démission de taille

C’est au siège du parti du Rpg arc-en-ciel que Dr Abou Billy Kéita, un cadre influent du parti de Sidya Touré a rendu sa démission de l’Union des Forces Républicaines au profit du Rpg Arc-en-ciel ce lundi 12 octobre 2020.

C’est en présence du Ministre de la fonction publique Docteur Mamadou Ballo que le transfuge de l’UFR a dit désormais évoluer sous les couleurs du parti au pouvoir. Pour la circonstance, le Ministre de la Fonction publique dira : « C’est un moment opportun que vous intégrez ce parti dans le plus grand succès, donc nous vous félicitons. »

Poursuivant, Docteur Abou Billy Kéita longtemps opposé aux actions du Président Alpha Condé, a décidé de tourner aujourd’hui une page de son histoire en s’engageant désormais à soutenir les actions du Président Alpha Condé, à travers une déclaration officielle.

« Depuis tant d’années, nous nous sommes battus pour l’épanouissement de notre belle préfecture. Convaincu et rassuré que c’est par vos accompagnements que j’ai réussi à me faire élire sous les couleurs du parti UFR comme conseiller communal. En effet, à cette phase très importante de la vie de notre nation, notre but étant de défendre l’intérêt général, qui selon nous doit être mis au-dessus des considérations personnelles. C’est-à-dire des obédiences politiques de chacun de nous et faire le choix qui nous semble être le bon et surtout lorsque celui-ci débouche sur le bonheur de la collectivité.

Sur ce, je tiens à souligner que celui qui cherche à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens est appelé à tout moment à choisir et à même à choisir plusieurs fois tant que ses siens vivent dans la précarité. Il doit de ce fait, être malléable et privilégier les négociations toutes les fois que celles-ci aboutissent au but recherché ; qu’est l’intérêt général.

C’est pourquoi au sortir de ces fructueux échanges avec le pouvoir en place, nous lui avons promis notre adhésion aux idéaux du Président Alpha Condé », conclut-il.

Les cadres de Siguiri présents à la rencontre, se sont réjouis de cette intégration du maillon fort de l’UFR dans le Rpg arc-en-ciel. C’est pourquoi le Ministre de la fonction publique Docteur Mamadou Ballo a remercié cet engagement en disant : « C’est une avancée du parti. »

Enfin, cette séance de déclaration officielle de l’ex cadre du parti de Sidya Touré a été clôturée dans un climat politiquement convivial traduit par la joie des militants et sympathisants du Rpg arc-en-ciel de la préfecture de Siguiri.

Moussa Gbérédou Condé, correspondant à Siguiri

:+224624047979