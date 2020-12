Siguiri : ‘’nous avons enregistré 311 cas d’accidents de la circulation en 2020’’ (police routière)

Du 1er janvier au 26 décembre 2020, le commissariat spécial de la sécurité routière de Siguiri a enregistré plusieurs cas d’accidents de la circulation routière. Selon le commissaire spécial de la sécurité routière, Commandant Jean Marie Doumbouya, ces nombreux cas d’accidents s’expliquent essentiellement par le non respect des codes.

« Nous regrettons très fort parce que la route a tué beaucoup de personnes à Siguiri au cours de cette année. Nous avons enregistré 311 cas d’accidents de la circulation qui se décomposent comme suit : accidents mortels 15 cas dont 7 hommes et 8 femmes, Accidents avec blessés graves 52 cas dont 25 hommes, 17 femmes et 10 mineurs, les accidents avec blessés légers font 68 cas dont 32 hommes, 19 femmes et 17 mineurs, les accidents avec dégâts matériels importants font 178 cas, 60 véhicules concernés et 118 motos », affirme-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « A Siguiri, les gents ne respectent pas le code de bonne conduite et ils prennent les stupéfiants. C’est pourquoi Siguiri enregistre beaucoup d’accidents de la circulation » a-t-il ajouté.

A noter que le taux des accidents de la circulation a augmenté. Un chiffre qui inquiète d’ailleurs aujourd’hui les autorités de la police routière.

Moussa koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

