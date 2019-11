Siguiri : puissante mobilisation en faveur d’Alpha Condé

Après N’zérékoré, Kankan, Siguiri aujourd’hui ! Sans surprise, Siguiri, la ville la plus peuplée de Guinée après Conakry est massivement sortie pour apporter son soutien au président Alpha Condé et à son programme de développement. Fortement mobilisées ce dimanche, les populations de Siguiri, l’un des plus gros greniers à électeurs du RPG, ont exprimé à travers les pancartes et les discours leur totale adhésion au projet de changement de constitution en république de Guinée. Photos et vidéo…

Mediaguinee