Siguiri : quand le bras de fer entre le DPJ et le DCJ plombe les activités de la jeunesse

Présentement, force est de constater, avec regret, que les activités de la jeunesse de Siguiri sont au ralenti à cause notamment d’un bras de fer entre le Directeur préfectoral de la Jeunesse et le Directeur communal de la Jeunesse. Depuis plus de deux mois, les deux responsables sont en conflit. Une situation qui a contribué à la création des clans rivaux au sein de la couche juvénile.

Le Directeur communal de la Jeunesse de Siguiri, Aboubacar Diawara, désigné par l’autorité communale, ne conjugue pas le même verbe avec Moussa Nagnalén Sacko, le Directeur préfectoral de la Jeunesse de Siguiri. Le camp du DCJ, très engagé à le soutenir, ignore l’autorité du DPJ. Selon nos informations, ce bras de fer date de très longtemps entre les deux responsables de la jeunesse.

« Vraiment, ce bras de fer empêche aujourd’hui le bon fonctionnement de la jeunesse. Les deux ne s’entendent plus, et cela divise les jeunes. C’est très grave. Lors des évènements, on constate beaucoup de choses sur le terrain. Il y a un groupe derrière le DCJ et un autre derrière le DPJ », confient des jeunes. Par le passé, ce sont ces deux responsables qui décidaient du sort de la Jeunesse de Siguiri mais aujourd’hui le torchon brûle entre eux.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri+224622478601