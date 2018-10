Siguiri : le RPG Arc-en-ciel rafle la commune urbaine

Ça y est. L’installation des conseillers communaux de la commune urbaine de Siguiri vient de s’achever dans la soirée de ce vendredi 19 octobre, dans climat paix et de concorde sociale entre les conseillers issus des différents partis politiques.

Le nouveau patron de la commune urbaine de Siguiri est déjà connu. Son nom, c’est Koumba Sékou Magassouba du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) et ex-président de la délégation spéciale qui a battu le record avec 21 voix contre le SIMA de Dr Moussa Keita qui a résulté 20 voix.

Le poste du premier vice-maitre est revenu au candidat indépendant ‘’ADS », Ibrahima Kalil Magassouba qui a eu 23 voix contre Cheick Oumar Magassouba, candidat de l’UFDG. Adama Keita ‘’Bebel’’ du RPG Arc-en-ciel est le deuxième vice-maire qui a mis à genoux le candidat de l’UFR, Dr Abou Bily Keita avec 21 voix contre 19 voix. Le troisième vice-maire s’appelle Yamoussa Sylla du RPG Arc-en-ciel qui bat le record avec 22 voix contre 19 voix pour Ibrahima colonel Camara. Le poste de quatrième vice-maire est occupé par Ramatourlaye Diallo du RPG Arc-en-ciel qui prend la tête avec 22 voix contre 18 voix pour le candidat du PEDN Dr Mamady Camara. Le cinquième vice-maire est Nanamoudou Traoré du RPG Arc-en-ciel.

Prenant la parole, le superviseur national, Ibrahima Fofana et délégué du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a prodigué d’utiles conseils à l’endroit des élus locaux. Quant au nouveau maire, il a appelé la population de Siguiri à la cohésion sociale et l’entente. Pour l’instant, aucune fausse note n’est encore enregistrée après l’annonce de ces résultats.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

+224622478601