Siguiri : saisie de plus de 1000 kg de chanvre indien, à Tabakoro

C’est dans le district de Tabakodo qu’une quantité de chanvre indien a été saisie par les forces de défense et de sécurité de Siguiri dans la nuit du mardi 25 janvier au 25 janvier 2022. Ce sont plus de 1040 kg de chanvre indien que le commandant du camp d’infanterie de cette localité, Lieutenant-colonel Abdoulaye Touré a présenté cette quantité aux autorités préfectorales et communales ce jeudi 27 janvier 2022.

Visiblement satisfait de cette opération, le préfet colonel N’famara Oularé a exprimé sa joie par rapport à cet acte salutaire.

<<Je suis satisfait à plus d’un titre, notre mission principale, c’est de trimbaler les malfaiteurs. Est un défi pour nous à relever, nous ne faisons que remercier les forces de défense et de sécurité, avec cette quantité, où allons-nous, vraiment c’est décevant >>, a-t-il évoqué.

Quant au maire de la commune urbaine de Siguiri, Elhadj Koumba Sékou Magassouba n’a pas caché sa déception car cette saisie est faite dans son propre village natal:.

<<Je suis déçu, du fait que cette opération soit faite dans mon village, il faut vraiment punir. La jeunesse est déjà détruite due à la consommation de ces stupéfiants>> a-t-il fait savoir d’un air désolant.

Présentement, cette énorme quantité de 1040 kg de chanvre indien après la présentation, a été mise à la disposition du commandant du camp d’infanterie de Siguiri pour d’éventuelles enquêtes. Affaire à suivre !!!

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601