Siguiri : syndicats des transporteurs et chauffeurs en colère contre les autorités, la route Siguiri-Kintinia barricadée

Cela fait trois jours que les femmes commerçantes et les syndicats des transporteurs sont en colère contre le préfet de Siguiri, le colonel Fodé Soumah, à cause de son silence par rapport au conflit entre la sous-préfecture de Kintinia et la commune urbaine de Siguiri. Tout a commencé par le match qui a opposé l’équipe de la commune urbaine à celle de la sous-préfecture de Kintinia. L’équipe de Kintinia a été disqualifiée. C’est suite à ça que les échauffourées ont éclaté entre les contrées. Après la disqualification de Kintinia, les jeunes ont barricadé la route et empêché les femmes commerçantes de se rendre à Siguiri, comme l’explique cette femme du nom de Aissata Traoré. « Ils ont gâté tous nos biens, les marchandises volées », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, les syndicats des transporteurs et les chauffeurs ont barricadé la route qui relie la commune urbaine de Siguiri à la sous-préfecture de Kintinia. Ils disent qu’aucun véhicule de Siguiri ne quittera pour Kintinia. « Nous sommes là jusqu’à nouvel ordre. Et tant que les solutions ne sont pas apportées, nous ne quitterons pas. Les jeunes de Bouré ont gâté 7 véhicules, les commerçantes blessées, les marchandises volées. Donc, vraiment nous voulons une solution sinon aucun citoyen de Bouré Kintinia ne rentrera à Siguiri », ont-ils décidé.

Présentement, les jeunes manifestants sont munis d’armes blanches pour empêcher le passage des engins roulants. Des centaines de voitures se trouvent bloquées à la rentrée et à la sortie de Siguiri. Si les autorités ne prennent pas des dispositions nécessaires, l’on risque d’assister à un affrontement aux conséquences imprévisibles.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

