Siguiri : tiraillements entre le commandant du camp et le procureur du TPI après l’arrestation des trois malfrats sortis de la prison sans purger leurs peines

Après l’arrestation des trois présumés malfrats par les forces de défense et de sécurité, le tribunal de première instance de Siguiri a été pointé du doigt parce que deux des trois malfrats étaient en prison. Le procureur du TPI informé de la situation a vite démenti ces propos en ces termes :

‘’J’ai donné d’amples informations. Il faut savoir que la justice n’est pas un lieu d’élimination mais plutôt un lieu d’insertion sociale et de correction. Ils avaient purgé leurs peines et on ne peut pas les garder. Alors, ils ont été jugés, condamnés après ils sont sortis. Avant de communiquer, il faut t’informer », a fait savoir le procureur du TPI de Siguiri.

En outre, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri, le colonel Abdoulaye Touré joint par téléphone, a apporté des précisions : « nous avons arrêté les trois malfrats qui, dans leurs déclarations, ont signalé qu’ils étaient en prison. Un parmi eux a dit qu’il devrait faire un an mais qu’il n’a fait que deux mois. Avant de parler à la presse, j’ai demandé à ma hiérarchie et finalement j’ai été autorisé à parler à la presse. Ce sont les mêmes présumés malfrats qui l’ont affirmé ».

Il faut rappeler que plusieurs présumés bandits arrêtés dans la préfecture par les forces de défense et de sécurité soutiennent qu’ils sont sortis de la prison. En tout cas, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri, le colonel Abdoulaye Touré souhaite une bonne collaboration avec le TPI.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601