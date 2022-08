Siguiri : trois malfrats sortis de la prison sans purger leurs peines tombent à nouveau dans les filets de la gendarmerie

Ils sont au nombre de 3 malfrats arrêtés dans la nuit du 22 août au mardi 23 août par l’équipe de la patrouille mixte des forces de défense et de sécurité. Ces trois malfrats mis aux arrêts étaient condamnés par le tribunal de première instance de Siguiri mais très malheureusement ils n’ont pas fini de purger leurs peines, comme le confirme le commandant du bataillon d’infanterie, le colonel Abdoulaye Touré: « c’est à travers la patrouille de nos hommes en uniforme que les trois malfrats ont été appréhendés et arrêtés. Le premier répondant au nom de Sékou Danwo, âgé de 22 ans, a été arrêté devant une boutique avec un gros marteau. Le second, Mohamed Camara, a cassé la chambre d’un citoyen et pris les matériels. Et le dernier, c’est Bandjougou Sidibé, qui arrêtait les motards avec une corde. Mais vraiment, on ne comprend pas la justice. Ces malfrats-là sont déjà en prison, leurs peines ne sont pas finies d’abord, ils sont arrêtés pour d’autres affaires. Alors, nous voulons que désormais, après avoir rendu un jugement, qu’on soit mis en copie pour connaître leur situation », a-t-il précisé.

Poursuivant, le commandant de la brigade de recherche, le sous-lieutenant Sayon Oularé, a précisé comment ces malfrats ont été arrêtés. « Ces personnes sont arrêtées par l’équipe de la patrouille mise en place. Mohamed Camara a fait déjà la formation policière mais après il est parti en Italie. Mais très malheureusement, il a défoncé la porte d’un citoyen, tout en prenant ces objets. Donc j’ai déjà fait leur procès-verbal pour les envoyer à la justice », a-t-il expliqué.

Il faut retenir que le vol et le banditisme à Siguiri sont devenus monnaie courante. Chaque jour, les citoyens sont toujours victimes. L’arrestation de ces trois présumés malfrats est le résultat des efforts fournis par les forces de défense et de sécurité sur le terrain.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

