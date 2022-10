Siguiri : un affrontement entre 2 villages autour d’une mine d’or fait plusieurs blessés graves

C’est au tour d’une mine d’or que la sous-préfecture de Tomba Kansan et le district de Diguiling se sont récemment affrontés causant des dégâts matériels importants et de plusieurs blessés graves.

Cet affrontement est né autour d’un domaine d’exploitation minière artisanale pour lequel les deux localités de réclament toutes propriétaires. Selon nos informations, c’est le deuxième affrontement qu’a connu cette année les citoyens de desdites localités.

Joint au téléphone, le président de district de Tomba Kansan s’est exprimé en ces termes : « La zone conflictuelle en question appartient à notre localité (Tomba Kansan). Depuis très longtemps, les citoyens exploitent cette zone. D’ailleurs, c’est Tomba Kansan qui a octroyé la terre à Diguiling. Nous avons tout fait pour qu’ils quittent, mais très malheureusement, ils refusent de quitter les lieux. Lors du premier affrontement, ils (habitants de Diguiling) ont blessé plusieurs de nos citoyens et certains gendarmes », nous a-t-il expliqué.

Pour sa part, un citoyen de Diguiling explique cette mine d’or n’appartient pas à Tomba Kansan. « Cette mine d’or est à 5 km de notre village (Diguiling) et à 14 km de Tomba Kansan. Pour rappel, lors du premier affrontement, les jeunes de Tomba sont venus nous attaquer dans cette mine, en brûlant tous nos biens avec à l’appui des bastonnades. Et ils ont incendié plus de vingt (20) motos et blessés les gents à travers des machettes et ils se promènent avec les fusils. Nous sommes présentement à l’hôpital préfectoral Siguiri avec 9 personnes blessés graves », a-t-il expliqué.

Cet affrontement autour de cette mine est aujourd’hui devenu une affaire qui panique les autorités préfectorales. Ce, malgré leur forte implication en vue de trouver une parfaite entente entre les localités protagonistes.

Affaire à suivre !

Moussa Koutoubou Condé, depuis Siguiri